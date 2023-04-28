Сотрудники МЧС спасли почти 9 тысяч казахстанцев с начала года

Фото: пресс-службы МЧС РК

За первый квартал 2023 года в Казахстане зарегистрировано свыше двух тысяч чрезвычайных ситуаций, из них порядка семи процентов приходятся на столицу. Об этом сообщил министр по ЧС на встрече с жителями столицы в пятницу, 28 апреля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"На каждый сигнал наших граждан о помощи, подразделения министерства реагируют незамедлительно. Всего за первый квартал поступило свыше полутора миллионов звонков", — рассказал глава министерства.

На проведение аварийно-спасательных работ и тушение пожаров подразделениями министерства по республике совершено более 13-ти тысяч выездов, спасено и эвакуировано порядка девяти тысяч граждан и детей, оказана первая медицинская помощь свыше одной тысячи пострадавшим.