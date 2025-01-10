В Акмолинской области сотрудники МЧС спасли 3 человека из снежного плена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В Егиндыкольском районе легковой автомобиль застрял в снежном перемете.

"Спасатели из застрявшего в снежном перемете легкового автомобиля эвакуировали и доставили 3 человека в с.Коркем. В медицинской помощи они не нуждались", - говорится в сообщении.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112.

Ранее восемь человек доставили в пункты обогрева с закрытой трассы в Жамбылской области.