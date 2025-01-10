Сотрудники МЧС спасли несколько человек из снежного плена в Акмолинской области
Легковой автомобиль застрял в снежном перемете.
Сегодня, 09:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:50Сегодня, 09:50
126Фото: МЧС РК
В Акмолинской области сотрудники МЧС спасли 3 человека из снежного плена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В Егиндыкольском районе легковой автомобиль застрял в снежном перемете.
"Спасатели из застрявшего в снежном перемете легкового автомобиля эвакуировали и доставили 3 человека в с.Коркем. В медицинской помощи они не нуждались", - говорится в сообщении.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации сообщайте по номеру 112.
Ранее восемь человек доставили в пункты обогрева с закрытой трассы в Жамбылской области.
Самое читаемое
- Из-за непогоды закрыты трассы на севере Казахстана
- Бетономешалка опрокинулась и придавила два дорогих авто в Астане
- Как для внучат: заслуженный агроном из СКО поделился секретом хорошего урожая
- Год рабочих профессий: какие специальности востребованы в Мангистауской области
- 4,7 тыс км новых автодорог построят в Казахстане