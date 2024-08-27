Сотрудники МЧС спасли котенка

В Темиртау котенок забрался в вентиляционную шахту детского сада и не смог самостоятельно вылезти, передаёт BaigeNews. Работники детского сада не остались равнодушными к громкому мяуканью и обратились за помощью к спасателям.



Используя перфоратор спасатели вскрыли стену и котёнок был извлечён из вентиляционной шахты в целости и сохранности.