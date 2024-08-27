  • 27 Августа, 15:17
  • BAIGENEWS

Сотрудники МЧС спасли котенка

Сегодня, 14:40
АВТОР
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Сотрудники МЧС спасли котенка Сегодня, 14:40
Сегодня, 14:40
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В Темиртау котенок забрался в вентиляционную шахту детского сада и не смог самостоятельно вылезти, передаёт BaigeNews. Работники детского сада не остались равнодушными к громкому мяуканью и обратились за помощью к спасателям.

Используя перфоратор спасатели вскрыли стену и котёнок был извлечён из вентиляционной шахты в целости и сохранности.

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