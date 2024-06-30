Сотрудники МЧС спасли кота в Астане

Домашний кот забрался на дерево, но не смог самостоятельно спуститься с него, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Громко мяукая, хвостатый звал на помощь. Жильцы дома не остались равнодушными и вызвали МЧС. Спасатель взобрался на дерево с помощью лестницы и, благополучно сняв хулигана, передал его хозяйке.

В МЧС поделились трогательным видео спасения.

Напомним, казахстанские спасатели регулярно приходят на помощь попавшим в беду животным. К примеру, в Усть-Каменогорске сотрудники оперативно-спасательного отряда пришли на помощь кошке, которая целые сутки в жару просидела на дереве.