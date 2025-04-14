Сотрудники МЧС спасают от подтопления сёла в Акмолинской области
Подробности сообщили в МЧС.
Сегодня, 21:12
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Сегодня, 21:12Сегодня, 21:12
57Фото: МЧС РК
В Аршалынский район Акмолинской области для откачки грунтовых вод и недопущения подтопления частных домов в помощь к сотрудникам МИО прибыли силы и средства МЧС, передаёт BaigeNews.kz.
В селе Жибек Жолы работают шесть единиц техники и 25 человек личного состава департамента.
Откачано порядка 48 тысяч кубометров воды.
Ранее сообщалось о том, что в разных регионах Казахстана начался контролируемый сброс воды с крупных водохранилищ. Это необходимо, чтобы безопасно пропустить паводковые потоки и избежать подтоплений населённых пунктов
По данным на 13 апреля, в Казахстане из-за паводка 14 населённых пунктов остаются без транспортного сообщения, на контроле 26 переливов через дороги и пять размытых участков.
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