Сотрудники МЧС провели спецоперацию по спасению кошки
Сегодня, 10:18
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Сегодня, 10:18Сегодня, 10:18
38Фото: koshka.top
В Петропавловске спасли кошку застрявшую на уровне четвертого этажа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Выяснилось что кошка в беде, когда хвостатая пленница стала просить о помощи, громко мяукая.
"В городе Петропавловск на пульт 112 поступила информация о кошке, громко мяукавшей на высоком дереве. Домашний питомец успешно снят с дерева с помощью трёхколенной лестницы и альпинистского снаряжения", - говорится в сообщении.
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