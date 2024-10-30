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Сотрудники МЧС провели спецоперацию по спасению кошки

Сегодня, 10:18
АВТОР
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koshka.top Сегодня, 10:18
Сегодня, 10:18
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Фото: koshka.top

В Петропавловске спасли кошку застрявшую на уровне четвертого этажа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Выяснилось что кошка в беде, когда хвостатая пленница стала просить о помощи, громко мяукая.

"В городе Петропавловск на пульт 112 поступила информация о кошке, громко мяукавшей на высоком дереве. Домашний питомец успешно снят с дерева с помощью трёхколенной лестницы и альпинистского снаряжения", - говорится в сообщении.

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