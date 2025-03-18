Сотрудники МЧС помогли в транспортировке сложной пациентки близ Балхаша
Скорая помощь не смогла проехать по бездорожью.
Сегодня, 19:09
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Сегодня, 19:09Сегодня, 19:09
99Фото: МЧС РК
Медики на "скорой" не смогли добраться до 76-летней пациентки в Карагандинской области. На помощь им пришли спасатели, передаёт BaigeNews.kz.
На пульт 112 поступило сообщение о том, что в семи километрах от Балхаша из-за бездорожья требуется помощь в транспортировке женщины.
"Из-за труднопроходимых дорог карета скорой помощи не могла доехать. Сотрудники МЧС на снегоболотоходе "Байкал" доставили пациентку до самолёта санитарной авиации, который ожидал их на взлётной полосе", - сообщили в МЧС.
Женщина благополучно передана в руки профессиональных врачей.
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