  • 18 Марта, 20:22
  • BAIGENEWS

Сотрудники МЧС помогли в транспортировке сложной пациентки близ Балхаша

Скорая помощь не смогла проехать по бездорожью.

Сегодня, 19:09
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 19:09
Сегодня, 19:09
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Фото: МЧС РК

Медики на "скорой" не смогли добраться до 76-летней пациентки в Карагандинской области. На помощь им пришли спасатели, передаёт BaigeNews.kz.

На пульт 112 поступило сообщение о том, что в семи километрах от Балхаша из-за бездорожья требуется помощь в транспортировке женщины.

"Из-за труднопроходимых дорог карета скорой помощи не могла доехать. Сотрудники МЧС на снегоболотоходе "Байкал" доставили пациентку до самолёта санитарной авиации, который ожидал их на взлётной полосе", - сообщили в МЧС.

Женщина благополучно передана в руки профессиональных врачей.

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