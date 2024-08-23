Сотрудники МЧС освободили голубя из вытяжного устройства в Петропавловске
Сегодня, 00:31
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Сегодня, 00:31Сегодня, 00:31
76Фото: скриншот из видео МЧС
Житель одной из многоэтажек Петропавловска, услышав необычные звуки из вытяжного устройства, позвонил на номер 112, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Прибывшие на место вызова спасатели, быстро определили точное место нахождения "гостя" (им окзался голубь), вскрыли вытяжное устройство, осторожно извлекли птицу и выпустили ее на волю.