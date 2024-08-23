  • 23 Августа, 01:02
  • BAIGENEWS

Сотрудники МЧС освободили голубя из вытяжного устройства в Петропавловске

Сегодня, 00:31
АВТОР
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скриншот из видео МЧС Сегодня, 00:31
Сегодня, 00:31
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Фото: скриншот из видео МЧС

Житель одной из многоэтажек Петропавловска, услышав необычные звуки из вытяжного устройства, позвонил на номер 112, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Прибывшие на место вызова спасатели, быстро определили точное место нахождения "гостя" (им окзался голубь), вскрыли вытяжное устройство, осторожно извлекли птицу и выпустили ее на волю.

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