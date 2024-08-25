  • 25 Августа, 08:09
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Сотрудники МЧС оказали помощь 86-летней жительнице Кызылорды

Сегодня, 06:40
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 06:40
Сегодня, 06:40
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Фото: pixabay.com

В Кызылорде в спасательную службу 112 поступило сообщение о том, что 86-летняя женщина не открывает дверь в квартиру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kzvesti.kz.

На место выехали спасатели оперативно-спасательного отряда в составе 4-х человек.

"Они с помощью лестницы попали через балкон в квартиру. Оказалось, что женщина упала в ванной комнате и не может встать самостоятельно. Спасатели оказали первую медицинскую помощь и передали ее в службу скорой помощи", - сообщает портал.

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