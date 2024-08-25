Сотрудники МЧС оказали помощь 86-летней жительнице Кызылорды
Сегодня, 06:40
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Сегодня, 06:40Сегодня, 06:40
141Фото: pixabay.com
В Кызылорде в спасательную службу 112 поступило сообщение о том, что 86-летняя женщина не открывает дверь в квартиру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kzvesti.kz.
На место выехали спасатели оперативно-спасательного отряда в составе 4-х человек.
"Они с помощью лестницы попали через балкон в квартиру. Оказалось, что женщина упала в ванной комнате и не может встать самостоятельно. Спасатели оказали первую медицинскую помощь и передали ее в службу скорой помощи", - сообщает портал.
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