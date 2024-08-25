Сотрудники МЧС оказали помощь 86-летней жительнице Кызылорды

В Кызылорде в спасательную службу 112 поступило сообщение о том, что 86-летняя женщина не открывает дверь в квартиру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kzvesti.kz.

На место выехали спасатели оперативно-спасательного отряда в составе 4-х человек.