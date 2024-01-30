Сотрудники МЧС обратились к казахстанцам
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В МЧС призвали граждан соблюдать правила эксплуатации бытового газа. С начала года в стране произошло семь взрывов газовых баллонов. Происшествия унесли жизни шести человек, передаёт BaigeNews.kz.
"Основными причинами взрывов газовых баллонов и вспышек газовоздушной смеси является нарушение требований безопасной эксплуатации и правил использования бытового газового баллона и газового оборудования, их неисправность. С начала года зарегистрировано семь случаев взрывов или вспышек газовоздушной смеси, при которых погибло шесть человек, травмировано 19 человек", - сообщили в МЧС.
Трагедии произошли в Кызылординской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской областях.
Ночью 30 января в посёлке Ботакара Карагандинской области газ взорвался в двухэтажке. В результате у здания обрушилась кровля, стены и перекрытия на общей площади 300 квадратных метров. Из-под завалов извлечены двое погибших, пять травмированных, в том числе трое детей.
МЧС призывает граждан:
- осуществлять заправку баллонов только на специализированных пунктах, предназначенных для наполнения бытовых баллонов;
- не использовать газовые баллоны в жилых домах более двух этажей;
- не допускать нагрева корпуса баллона;
- при появлении запаха газа в помещении перекрывать кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричество;
- не оставлять работающие газовые приборы без присмотра;
- не допускать к использованию газовых приборов детей и не оставляйте их без присмотра;
- не использовать открытый огонь для проверки утечки газа.
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