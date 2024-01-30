Сотрудники МЧС обратились к казахстанцам

В МЧС призвали граждан соблюдать правила эксплуатации бытового газа. С начала года в стране произошло семь взрывов газовых баллонов. Происшествия унесли жизни шести человек, передаёт BaigeNews.kz.

"Основными причинами взрывов газовых баллонов и вспышек газовоздушной смеси является нарушение требований безопасной эксплуатации и правил использования бытового газового баллона и газового оборудования, их неисправность. С начала года зарегистрировано семь случаев взрывов или вспышек газовоздушной смеси, при которых погибло шесть человек, травмировано 19 человек", - сообщили в МЧС.

Трагедии произошли в Кызылординской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской областях.

Ночью 30 января в посёлке Ботакара Карагандинской области газ взорвался в двухэтажке. В результате у здания обрушилась кровля, стены и перекрытия на общей площади 300 квадратных метров. Из-под завалов извлечены двое погибших, пять травмированных, в том числе трое детей.

МЧС призывает граждан: