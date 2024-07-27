Сотрудники МЧС не нашли эпицентра землетрясения в Костанайской области

Группа сотрудников МЧС отправилась на место предполагаемого эпицентра землетрясения, которое казахстанские сейсмологи зафиксировали в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"По информации института ядерной физики эпицентром неизвестных толчков является село Белозёрка, расположенной в Костанайском районе. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками направлена группа для выяснения обстоятельств в село Белозёрка. Было установлено, что толчков неизвестного характера в селе Белозёрка не зарегистрировано. При опросе местных жителей толчки не зарегистрированы. Пострадавших нет", — прокомментировал исполняющий обязанности начальника УЧС города Рудный Ерлан Бисен.

Напомним, 27 июля в 9:54 по времени Астаны казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в 21 километре к юго-востоку от Рудного.