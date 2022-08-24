Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае

Фото: BaigeNews.kz

Департамент полиции Акмолинской области прокомментировал драку на матче в Бурабайском районе, передаёт BaigeNews.kz.

Об инциденте стало известно из Telegram-канала Kozachkov offside. Автор канала журналист Михаил Козачков утверждает, что драка произошла 20 августа во время матча в рамках турнира Qazaqstan Qyzmet Cup между командами нацкомпании "Қазақстан темір жолы" и департамента полиции на транспорте.

В департаменте полиции области подтвердили, что инцидент произошел 20 августа.

"Заявлений и обращений в полицию и лечебные учреждения от участников конфликта не поступало. После завершения данного инцидента турнир продолжился. Также сообщаем, что информация об участии в конфликте сотрудников департамента полиции Акмолинской области является недостоверной. Команда ДП Акмолинской области участие в турнире не принимала", - отметили в ДП.

Указывается, что поскольку турнир проводился без зрителей, организаторы не подавали заявку в полицию для обеспечения правопорядка.

Позже драку прокомментировали в "Қазақстан темір жолы". Там подтвердили, что на матче играли команды КТЖ и департамента полиции на транспорте.

"Участники инцидента были удалены с поля. С ними проведена профилактическая беседа. Матч был продолжен. По данному факту заявлений в полицию не поступало. За медицинской помощью никто не обращался. Кроме того, дисциплинарный комитет организаторов турнира постановил дисквалифицировать игроков данных команд на шесть месяцев", - отметили в КТЖ.