Лента новостей
- Занимались в подвалах и магазинах - прокуроры выявили крупный ущерб при проверке программы ArtSport в ВКО 16:47 27
- АЗС могут лишить лицензии за продажу топлива только транзитным водителям 16:33 39
- Школьная ярмарка пройдет в Нур-Султане 16:11 133
- Как из хлебных остатков со столов астанчан производят корм для скота. Фоторепортаж 16:08 148
- Центр творческого развития для детей построят по поручению Токаева в Азербайджане 15:56 125
- Тринадцатилетний казахстанец намерен претендовать на литературную премию 15:46 204
- Сменился аким одного из районов в Нур-Султане 15:43 162
- Доход от 100 до 1000 процентов: признаки финпирамиды выявили в работе TasksCat 15:26 182
- Туркестанская область опережает все регионы по темпам строительства жилья в РК 15:26 166
- Здания судов "заминировали" в Актобе 15:15 200
- Тысячи пар поддельных Gucci, Dior и Nike пытались вывезти из Казахстана в Россию 15:08 166
- Токаев наградил президента Азербайджана орденом "Алтын Қыран" 14:50 263
- Всемирный банк выделил займ в 346 миллионов евро на развитие частного сектора Казахстана 14:38 265
- Кто пройдёт в сенат: ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов в новых областях 14:20 225
- Верховный суд Казахстана по протестам прокуроров оправдал 17 граждан 13:32 293
- Метеорологи перечислили регионы, где похолодает в ближайшие дни 12:48 402
- В Казахстане хотят упростить получение страховки при мелких ДТП. Как это будет работать? 12:39 395
- Токаев прилетел в Азербайджан 12:34 353
- Гендерное равенство в политике: до Руанды Казахстану еще далеко - аналитики 12:21 340
- В Казахстане учредят почётный знак для учителей "Ұстаздық қызметіне адалдығыүшін" 12:15 307
- Часть школы олимпийского резерва сдают в аренду в ВКО 11:49 489
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 11:42 1269
- Не все видеокамеры в школах Казахстана оказались работающими и подключенными к ЦОУ 11:30 340
- Какие премии получат топ-менеджеры "Байтерека" за 2021 год 11:15 745
- До 3,3 миллиона тенге - какую зарплату просят соискатели работы в Казахстане 10:43 507
- Казахстан и Азербайджан: вехи истории и новые возможности развития отношений 10:42 281
- Новый раздел "eGov.Здоровье" запустят на портале электронного правительства 10:40 285
- Электросамокаты приравняют к автомобилям - полиция Алматы 09:55 601
- Стройкомпаниям дадут равные возможности при получении земельных участков в Казахстане 09:26 626
- У более 600 казахстанцев выявили коронавирус за прошедшие сутки 08:38 335
- "Ваш пенсионный счёт заблокирован": мошенники звонят казахстанцам от имени ЕНПФ 07:42 612
- "Он дважды спас Алматы от разрушения" — воспоминания племянника Динмухамеда Кунаева 06:17 8589
- 13-й раз за лето тушат пожар на мусорном полигоне в Актобе 05:22 468
- Жующих мусор горных козлов сняли на фото в нацпарке Казахстана 04:27 463
- Двое детей получили травмы в коррекционном центре Актобе 02:35 456
- Проспект Кабанбай батыра в Нур-Султане перекроют на несколько дней 01:17 463
- Два человека погибли в результате инцидента на границе Узбекистана и Афганистана 00:22 574
- Слова министра энергетики РК о запасах бензина и дизеля пояснили в ведомстве 23.08.2022 620
- Сбор денег для попавшего в ДТП пенсионера остановлен в Павлодаре 23.08.2022 2107
- Казахстанцы стали победителями трёх конкурсов на "АрМИ-2022" 23.08.2022 574
- Это фашизм - атыраусцы в шоке от условий для животных в передвижном зоопарке 23.08.2022 715
- Imanbek снялся в сериале 23.08.2022 744
- Символика флагов Казахстана и Ватикана использована в логотипе визита Папы Римского в Нур-Султан 23.08.2022 468
- Жители микрорайона в Алматы три года не могут вернуть захваченную у них землю 23.08.2022 991
- Известный адвокат подал в суд на Булата Абилова 23.08.2022 2343
- Назначен глава департамента госдоходов в Нур-Султане 23.08.2022 502
- В Косшы до конца года не останется трёхсменных школ 23.08.2022 455
- Акмолинского фермера подозревают в участии в транснациональной ОПГ 23.08.2022 12719
- Назначены выборы депутатов сената от новых областей Казахстана 23.08.2022 547
- Птица попала в двигатель самолета, летевшего из Стамбула в Алматы 23.08.2022 806
- Участок улицы Сауран перекрыли в Нур-Султане 23.08.2022 373
- Телефоны в бревне пытались провезти в колонию Костанайской области 23.08.2022 585
- Полицейские напомнили педагогам о соблюдении законодательства РК 23.08.2022 1362
- Аферист заставил астанчан оформить на себя крупные кредиты 23.08.2022 995
- Токаеву представили прогноз социально-экономического развития Казахстана до 2027 года 23.08.2022 472
- Имена обладателей грантов в магистратуру назвали в Казахстане 23.08.2022 982
- Потребности в основных продуктах питания в Казахстане покрываются почти полностью – Минсельхоз 23.08.2022 519
- Более чем на девять миллиардов тенге снизили коммунальные тарифы в регионах Казахстана 23.08.2022 373
- Токаев поддержал проект республиканского бюджета на 2023-2025 годы 23.08.2022 414
- За нарушения правил госзакупок в Шымкенте виновные строгой отвественности не понесут 23.08.2022 424
- Грузовик врезался в автобус в Актобе 23.08.2022 420
- МВД Казахстана рассказало о ходе расследования январских событий 23.08.2022 1179
- Соцвыплаты по беременности и родам теперь можно оформить онлайн 23.08.2022 376
- Эколог объяснил причину нападения тюленей на Каспии 23.08.2022 678
- "Больше понтов и смеха" – казахстанцев насмешил креативный чапан из долларов 23.08.2022 833
- Казино незаконно работали в Алматы и области 23.08.2022 421
- Сбер продаст холдингу "Байтерек" свой дочерний банк в Казахстане 23.08.2022 376
- Булбул Картанбай о женском хоккее в Казахстане и продолжении карьеры игрока 23.08.2022 572
- Поручения Токаева: нужен ли Казахстану ОРЦ и сможет ли это удержать цены на продукты 23.08.2022 531
- В Казахстане увеличилось количество ДТП с участием пешеходов 23.08.2022 366
- МИД Казахстана выразило протест послу Украины по поводу его скандального высказывания 23.08.2022 1644
- Привет от солнцепоклонников! В Абайской области обнаружен уникальный археологический памятник эпохи железного века 23.08.2022 37869
- Передовые технологии и безопасность. Делегация Казахстана посетила площадку АЭС “Аккую” в Турции 23.08.2022 430
- Отбасы банк запускает новую жилищную программу 23.08.2022 23412
- Бывшего главу управления спорта Алматы подозревают в хищениях 23.08.2022 434
- Бывший военкор возглавил редакцию телеканала "Хабар 24" 23.08.2022 638
- Зерна в Казахстане достаточно для продбезопасности - Минсельхоз 23.08.2022 395
- Казахстанские обменники покупают евро дешевле, чем доллары 23.08.2022 616
- Выдавать автоматически лицензию детсадам с госзаказом предложили в Казахстане 23.08.2022 341
- Нет оснований для сильного подорожания мяса в Казахстане — глава Минсельхоза 23.08.2022 629
Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае
Департамент полиции Акмолинской области прокомментировал драку на матче в Бурабайском районе, передаёт BaigeNews.kz.
Об инциденте стало известно из Telegram-канала Kozachkov offside. Автор канала журналист Михаил Козачков утверждает, что драка произошла 20 августа во время матча в рамках турнира Qazaqstan Qyzmet Cup между командами нацкомпании "Қазақстан темір жолы" и департамента полиции на транспорте.
В департаменте полиции области подтвердили, что инцидент произошел 20 августа.
"Заявлений и обращений в полицию и лечебные учреждения от участников конфликта не поступало. После завершения данного инцидента турнир продолжился. Также сообщаем, что информация об участии в конфликте сотрудников департамента полиции Акмолинской области является недостоверной. Команда ДП Акмолинской области участие в турнире не принимала", - отметили в ДП.
Указывается, что поскольку турнир проводился без зрителей, организаторы не подавали заявку в полицию для обеспечения правопорядка.
Позже драку прокомментировали в "Қазақстан темір жолы". Там подтвердили, что на матче играли команды КТЖ и департамента полиции на транспорте.
"Участники инцидента были удалены с поля. С ними проведена профилактическая беседа. Матч был продолжен. По данному факту заявлений в полицию не поступало. За медицинской помощью никто не обращался. Кроме того, дисциплинарный комитет организаторов турнира постановил дисквалифицировать игроков данных команд на шесть месяцев", - отметили в КТЖ.
-
Hype news
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 11:42 1269
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 24549
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 7352
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 1015
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 4454
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 1304
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 18031
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 3049
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 3867
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 2278
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 7833
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 3197
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 2024
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 2060
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 5736
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 2198
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 1849
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 4298
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 2120
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 9596
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 1908
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 2009
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 1911
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 4339
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 2082
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 2500
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 3188
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 4145
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 3944
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 3609
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 4633
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 4596
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 4319
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 4583
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 6885
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 10471
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 6160
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 7011
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 6506
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 9885
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 5831
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 6296
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 8464
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 7026
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 6914
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 6384
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 8177
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 6604
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 16048
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 8634
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 7924
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 8276
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 8614
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 7902
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 8004
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 8402
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 9610
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 8155
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 9675
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 12815
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 8171
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 9673
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 7788
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 7608
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 8263
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 8472
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 7530
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 8799
- Гаджет под видом голубцов пытались передать в следственный изолятор Павлодара 23.06.2022 7279
- "Привели просить три миллиарда тенге" — казахстанская шахматистка о встрече КФШ с Балаевой 22.06.2022 8772
- В Казахстане снизят предельный размер переплаты по микрокредитам 22.06.2022 15596
- Казахстанцы теперь не обязаны устанавливать кнопки SOS на ввозимые авто 22.06.2022 7605
- Главред "Новой газеты" продал свою Нобелевскую медаль за 103 миллиона долларов 21.06.2022 8530
- Болельщики устроили драку перед футбольным матчем в Атырау 19.06.2022 8594
- 27 пассажиров не вместились в самолёт Air Astana из Антальи в Алматы 19.06.2022 19535
- Ребёнок Дженнифер Лопес сделал каминг-аут 19.06.2022 9357
- Село под Костанаем осталось без кур из-за неизвестной болезни 19.06.2022 8389
- Суд не стал наказывать жениха, ударившего невесту на узбекской свадьбе 19.06.2022 9750
- Двое пожарных находятся под следствием после взрывов близ Тараза 19.06.2022 8753
- Джо Байден упал с велосипеда во время прогулки 18.06.2022 8201
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 6499
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 5783
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 5869
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 6119
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 5549
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 9587
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 6297
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 8212
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 9158
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 9170
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 6796
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 6937
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 21460
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 7873
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 9610
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 7083
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 8508
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 9068
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 10035
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 8500
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 10508
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 9915
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 11032
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 11280
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 27486
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 11662
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 12372
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 12374
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 12087
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 13136
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 20590
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 12571
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 19788
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 30128
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 14301
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 17343
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 18475
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 20786
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 16766
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 17965
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 16048
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 16233
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 16009
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 31605
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 17874
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 16620
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 20610
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 20559
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 20801
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 19937
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 20191
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 22355
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 22957
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 21513
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 21118
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22055
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 21378
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 20784
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 22321
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 21428
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 21663
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 23325
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 24503
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 23951
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 23326
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 25256
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 22932
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 25679
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 23469
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 54267
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 24972
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 24121
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 24850
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 23853
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 23877
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 24013
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 23917
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 24522
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 24160
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 25211