Сотрудники Комитета промышленной безопасности МЧС лишились должностей из-за взятки подчинённого

В Павлодаре осудили руководителя отдела областного департамента Комитета промышленной безопасности МЧС К. Темирханова, передаёт BaigeNews.kz.

Мужчину обвиняли в получении взятки в сумме 1,3 миллиона тенге от руководителя предприятия за общее покровительство при проведении ежегодных проверок в сфере промышленной безопасности.

Согласно статьи 10 Закона "О государственной службе", руководители госорганов должны предупреждать коррупционные правонарушения со стороны подчинённых.

Поэтому по представлению Антикоррупционной службы Павлодарской области за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей руководитель департамента и его заместитель освобождены от занимаемых должностей.

Приговор суда в законную силу не вступил.