Сотрудники КНБ задержали пятерых подозреваемых в экстремизме казахстанцев

Комитетом национальной безопасности при координации прокуратуры Алматинской области с участием органов полиции по подозрению в организации религиозно-экстремистской деятельности в Алматы, Алматинской и Улытауской областях задержаны пятеро граждан Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Кроме того, по признакам участия в деятельности запрещенной организации к 17 лицам применена мера пресечения в виде "подписки о невыезде".

"В ходе обысков по местам проживания фигурантов изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства. Среди указанных лиц четверо ранее имели судимость за совершение экстремистских преступлений, а девятерым вручались официальные предостережения о недопустимости участия в деятельности запрещенной организации", - говорится в сообщении.

Проводится досудебное расследование по частям 1 и 2 статьи 405 УК РК "Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма".

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