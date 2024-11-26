Сотрудники КНБ задержали полицейского на юге Казахстана

Стало известно, что в Кызылорде был задержан сотрудник областного Департамента полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП.

"ДКНБ совместно с УСБ ДП в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий задержан сотрудник ДП по факту совершения противоправных действий. Он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - рассказали в департаменте.

В ведомстве отметили, что на системной основе выявляют и пресекают правонарушения среди сотрудников полиции.

"ДП Кызылординской области категорически осуждает любые нарушения закона со стороны полицейских", - резюмировали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Актобе осудили участкового инспектора полиции.