  • 26 Ноября, 15:22
  • BAIGENEWS

Сотрудники КНБ задержали полицейского на юге Казахстана

Этот полицейский уже уволен, отметили в ДП.

Сегодня, 14:32
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 14:32
Сегодня, 14:32
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Фото: pixabay.com

Стало известно, что в Кызылорде был задержан сотрудник областного Департамента полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП.

"ДКНБ совместно с УСБ ДП в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий задержан сотрудник ДП по факту совершения противоправных действий. Он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - рассказали в департаменте.

В ведомстве отметили, что на системной основе выявляют и пресекают правонарушения среди сотрудников полиции.

"ДП Кызылординской области категорически осуждает любые нарушения закона со стороны полицейских", - резюмировали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Актобе осудили участкового инспектора полиции.

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