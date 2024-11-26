Сотрудники КНБ задержали полицейского на юге Казахстана
Этот полицейский уже уволен, отметили в ДП.
Сегодня, 14:32
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Сегодня, 14:32Сегодня, 14:32
149Фото: pixabay.com
Стало известно, что в Кызылорде был задержан сотрудник областного Департамента полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП.
"ДКНБ совместно с УСБ ДП в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий задержан сотрудник ДП по факту совершения противоправных действий. Он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - рассказали в департаменте.
В ведомстве отметили, что на системной основе выявляют и пресекают правонарушения среди сотрудников полиции.
"ДП Кызылординской области категорически осуждает любые нарушения закона со стороны полицейских", - резюмировали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Актобе осудили участкового инспектора полиции.
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