  • 9 Января, 10:38
  • BAIGENEWS

Сотрудники КНБ за год изъяли наркотики более чем на 36 млрд тенге

За совершение наркопреступлений осуждено 164 человека.

Сегодня, 09:45
АВТОР
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culture.ru Сегодня, 09:45
Сегодня, 09:45
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Фото: culture.ru

В 2024 году Комитетом национальной безопасности в рамках противодействия незаконному обороту наркотиков ликвидированы 31 международный и 27 региональных каналов поставок, нейтрализована деятельность 32 подпольных нарколабораторий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

"Из незаконного оборота изъято более 3 тонн наркотических средств и психотропных веществ, 4,5 тонны сырья маковой соломы и 18 тонн химических реагентов, используемых для изготовления "синтетики". Стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" оценивается на сумму более 36 млрд тенге", - говорится в сообщении.

За совершение наркопреступлений осуждено 164 человека.

"С компетентными органами иностранных государств реализованы 25 международных операций по пресечению каналов ввоза и транзита наркотиков через Казахстан", - добавили в пресс-службе КНБ.

Напомним, ранее наркодельцов с метадоном и опием задержали в Мангистауской области.

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