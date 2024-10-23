Сотрудники КНБ накрыли нарколабораторию в Шымкенте

Департаментом КНБ по г. Шымкенту при координации органов прокуратуры пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.

"С поличным в момент изготовления очередной партии наркотических средств задержаны и с санкции суда взяты под стражу два гражданина Казахстана. Изъято порядка 10 кг готового и 60 литров жидкого психотропного вещества "a-PVP" и 240 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотиков", ― говорится в сообщении.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.