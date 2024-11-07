Сотрудники КНБ накрыли нарколабораторию в Алматинской области
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Департамент КНБ по Алматинской области при координации органов прокуратуры пресек деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение комитета.
"В момент изготовления наркотических средств задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. Изъято порядка 5 кг готового и 350 литров жидкого психотропного вещества "a-PVP", а также 800 литров прекурсоров и лабораторное оборудование для изготовления наркотиков", - проинформировали в КНБ.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.
"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - добавили в пресс-службе комитета.
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