Сотрудники КНБ накрыли нарколабораторию в Алматинской области

Департамент КНБ по Алматинской области при координации органов прокуратуры пресек деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение комитета.

"В момент изготовления наркотических средств задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. Изъято порядка 5 кг готового и 350 литров жидкого психотропного вещества "a-PVP", а также 800 литров прекурсоров и лабораторное оборудование для изготовления наркотиков", - проинформировали в КНБ.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.