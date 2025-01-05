Сотрудники КНБ и полиции пресекли деятельность 19 ОПГ в Казахстане
Осуждены 40 задержанных лиц.
Сегодня, 10:00
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Сегодня, 10:00Сегодня, 10:00
107Фото: КНБ РК
В 2024 году КНБ совместно с органами полиции пресечена деятельность 19 особо опасных организованных преступных групп, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.
За совершение тяжких и особо тяжких преступлений к уголовной ответственности привлечено 72 лидера и активных участников ОПГ.
"Всего по подозрению в совершении убийств, грабежей, вымогательства, разбоев и других тяжких преступлений задержано 98 человек, в т.ч. пособники лидеров иностранного криминалитета.
Из них осуждены 40, по остальным еще проводятся досудебные расследования", - отметили в КНБ.
Напомним, ранее в Антитеррористическом центре РК определили задачи на 2025 год.