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Сотрудники КНБ и полиции пресекли деятельность 19 ОПГ в Казахстане

Осуждены 40 задержанных лиц.

Сегодня, 10:00
АВТОР
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КНБ РК Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00
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Фото: КНБ РК

В 2024 году КНБ совместно с органами полиции пресечена деятельность 19 особо опасных организованных преступных групп, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.

За совершение тяжких и особо тяжких преступлений к уголовной ответственности привлечено 72 лидера и активных участников ОПГ. 

"Всего по подозрению в совершении убийств, грабежей, вымогательства, разбоев и других тяжких преступлений задержано 98 человек, в т.ч. пособники лидеров иностранного криминалитета.

Из них осуждены 40, по остальным еще проводятся досудебные расследования", - отметили в КНБ.

Напомним, ранее в Антитеррористическом центре РК определили задачи на 2025 год.

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