В 2024 году КНБ совместно с органами полиции пресечена деятельность 19 особо опасных организованных преступных групп, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу комитета.

За совершение тяжких и особо тяжких преступлений к уголовной ответственности привлечено 72 лидера и активных участников ОПГ.

"Всего по подозрению в совершении убийств, грабежей, вымогательства, разбоев и других тяжких преступлений задержано 98 человек, в т.ч. пособники лидеров иностранного криминалитета.

Из них осуждены 40, по остальным еще проводятся досудебные расследования", - отметили в КНБ.