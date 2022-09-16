Сотрудники "Казпочты" потребовали повышения зарплаты

В Алматы сотрудники АО "Казпочта" выступили с требованием повысить им заработные платы, передает BaigeNews.kz. Директор алматинского почтамта Алтын Садыкова провела с ними разъяснительную работу.

"Сегодня, 16 сентября, перед зданием филиала собралась инициативная группа работников и выступила с требованием повышения заработной платы. Для обсуждения требований работников в Алматы вылетел председатель правления АО "Казпочта" Серик Саудабаев. Касательно информации о размере зарплат, опубликованной в некоторых телеграм каналах, сообщаем, что эти сведения не соответствует действительности. Оплату в размере 40 тысяч тенге получают четыре почтальона, работающие на ставке - 0.3, то есть работающие неполный рабочий день. Продолжительность рабочего времени для ставки 0,3 составляет 24 часа в месяц (при нормативе полной ставки - 176 часов). В настоящее время в связи с уменьшившимся объемом работ АО "Казпочта" количество работников на неполной ставке (0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 и 0.9) составляет 47 человек", - прокомментировали в АО "Казпочта".