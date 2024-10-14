Сотрудники "КазАвтоЖол" предупредили водителей об ухудшении погоды в ряде регионов

Сотрудники нацкомпании "КазАвтоЖол" обратились к водителям в связи с грядущей непогодой, передаёт BaigeNews.kz.

"15 октября в Абайской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Улытауской областях местами ожидается дождь со снегом и мокрый снег. В Шымкенте, Алматинской и Жамбылской областях - дождь. В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах", - сообщили в компании.