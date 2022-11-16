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Сотрудники "Казахтелекома" вышли на протест в Шымкенте
Они требовали повышения заработной платы.
Около 30 сотрудников шымкентского филиала "Казахтелекома" вышли на акцию протеста утром 16 ноября, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
По их словам, их оклады не превышают 130 тысяч тенге в месяц при полном рабочем дне. А некоторым электромонёрам и вовсе приходится подрабатывать после тяжёлого рабочего дня. Терпение их лопнуло, когда руководство региональной дирекции телекоммуникаций сообщило, что два подразделения объединят в одно. Тех, кто не согласится с новымы правилами "попросят" уволиться, рассказывают собравшиеся.
"Я работаю в "Казахтелекоме" 15 лет. Единственное, что мы просим это увеличить нам зарплату. Всё это время мы бесплатно ещё работали в субботу. У нас открывается цех ЦРК, мы перешли в этот цех. Руководство нам сказали "мы вам увеличим зарплату на 7-10 тысяч тенге, подпишите соглашение, если не хотите, то можете освободить свое место". Самое главное обязанностей становится больше. Хотят нас таким образом уволить. Здесь есть даже сотрудники, которые работают больше 30 лет. Мы работаем с девяти утра до шести вечера. Работаем и в снег, и в дождь. Во время референдума вообще бесплатно работали с утра до вечера. Мы не говорим, что мы не будем работать. Главное пусть нам увеличат зарплату. Нам обидно, столько лет работаем, а нас не ценят. Наш южный регион всегда отстает в зарплате. Например, в других регионах такие же электромонтёры как мы получают по 200 тысяч тенге, видите, разница в 80 тысяч",- возмущён Ерлан Конысбаев.
"Мы обращались и Есекееву (Есекеев Куанышбек - Председатель правления АО "Казахтелеком" - Ред.) и Битабарову (Берик Битабаров - управляющий директор по персоналу АО "Казахтелеком") и Темирханову (Хаджимурат Темирханов - председатель профсоюза работников информатизации и связи). Они нам точного ответа не дали. Приехал представитель девизионных сетей, он нам вообще сказал, что фонд оплаты труда не позволяет вам поднять зарплату. Как не позволяет? У нас за этот год 10 человек уволились. Где эти деньги? Мы сейчас выполняем работу этих сотрудников, которые уволились. Мы сейчас в день выполняем по два три участка. Но никаких высоких зарплат или доплат за переработку нет. Мы даже не требуем, а просто по человечески просим, поймите нас и войдите в наше положение, на 120-130 тысяч тенге жить невозможно. У людей по двое, трое детей. Как на эти деньги можно жить?",- рассказывает Александр Сытчев.
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Выслушать проблему протестующих сотрудников вышел генеральный директор южной региональной дирекции телекоммуникаций "Казахтелекома" Усенхан Аубакиров. Он рассказал, что оклады сотрудников в скором времени увеличат, не на 10 тысяч, а на 30 тысяч тенге.
"Информация о том, что поднимут зарплату на 10 тысяч тенге — она неверная. Мы провели уже несколько совещаний. Согласно решению правления, с учётом новой структуры и объёма работ, сотрудникам выдано уведомление до первого декабря. С учётом этого, был пересмотрен фонд зарплаты, и мы в среднем поднимем зарплату на 30 тысяч тенге. На первом совещании мы всё сотрудникам рассказали, они были согласны. Но на сегодняшний день все они спонтанно вышли на это собрание. Согласно нормативу, тарифной ставке, у каждого сотрудника есть сетка и грейды у "Казахтелекома", им эта зарплата предложена",- заверил Усенхан Аубакиров.
Тем не менее, протестующие остались недовольны и просят повышения до 200 тысяч тенге.
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