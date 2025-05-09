В Астане в рамках мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла церемония возложения цветов к монументу "Отан Ана" В акциипринял участие личный состав и ветераны Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудники АФМ почтили память павших героев минутой молчания, выразив глубокое уважение к подвигу ветеранов и всех, кто отдал свою жизнь за мир и свободу.

"Цветы, возложенные к подножию памятника, стали символом благодарности потомков за самоотверженность и мужество военного поколения", — отметили в ведомстве.

Церемония стала частью масштабных памятных мероприятий, проходящих по всей стране в честь юбилейной даты Великой Победы.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с юбилеем Победы. Церемонии возложения цветов к момнументам Героев проходят по всей стране. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов почтил память легендарного казахстанского лётчика, дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова, а Государственный советник Ерлан Карин принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза Алие Молдагуловой, а руководитель Администрации Президента Айбек Дадебай почтил память Халық Қаһарманы Рахимжана Кошкарбаева в Астане.

Грандиозный военный парад в честь 80-летия Победы в Казахстане прошёл 7 мая - в День защитника Отечества. В небо поднялись звенья авиации, по площади Независимости прошли колонны военнослужащих и проехала современная техника. Всего в параде задействовано более 4000 человек личного состава, свыше 200 единиц техники и 66 воздушных судов.