Сотрудники элитных ресторанов Алматы остались без зарплаты

Сотрудники сети элитных ресторанов Алматы остались без заработной платы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Повара, кухонные работники, официанты, охранники и уборщицы уверяют, что с начала года 2024 года работодатель стала задерживать им зарплату. А потом и вовсе закрыла заведения, не рассчитавшись с персоналом, и сейчас не выходит на связь. Обманутые работники написали заявление в прокуратуру.

"С открытия мы работали официально – по договору. У нас были пенсионные перечисления и тому подобное. На протяжении последнего года постоянные задержки. Началось с полмесяца, потом месяц, потом два месяца не выплачивали. А если выплачивали, то кусками постоянно. Дали 50 тысяч. Соответственно, пока месяц закончился, тебе должны уже за два месяца. Мне, допустим, должны конкретно за два с половиной месяца", – говорит Борис Щенсный.

Бывшие сотрудники говорят: в сеть ресторанов входили четыре заведения. Без зарплаты за два месяца осталось около 100 работников. Люди жалуются, владелец задолжал свыше 19 миллионов. Руководство сейчас не выходит на связь.

"Руководство ссылалось на то, что в компании нет денег. Хотя мы смотрим, оборот идёт: миллион, два, три в сутки ресторан сдавал. Ресторан закрыли, и мы остались без средств к существованию. У кого-то кредиты, у кого-то квартиры. У всех свои проблемы, нужды, дети, семьи. Мы просто требуем свою честно заработанную плату. Ничего лишнего не требуем", – говорит Станислав Воробьёв.

А сама руководитель сети ресторанов утверждает: они арендовали помещения. Но владелец здания внезапно разорвал договор, и потому пришлось закрыть заведения.

"Как только я смогу забрать своё оборудование, я сразу рассчитаюсь с персоналом. Это во-первых. Во-вторых, я не могу вам дать точные сведения о том, сколько именно я сейчас должна, каким сотрудникам. Я должна приехать в Алматы, все эти документы поднять и уточнить. Сейчас деятельность этой компании приостановлена", – сказала директор управляющей компании Ольга Абдыгаппарова

Когда именно руководство сети ресторанов рассчитается со своим персоналом, директор ответить не смогла.