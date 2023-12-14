Сотрудники ДУИС помогли осуждённому в Кокшетау отстоять права на детей

Сотрудники отдела пробации в Кокшетау пришли на помощь отцу-одиночке и уберегли его сыновей от отправки в детский дом, передаёт BaigeNews.kz.

У Серика была обычная семья - жена, двое сыновей. Когда старшему ребёнку исполнилось три года, молодая мама сбежала с любовником, оставив детей отцу.

На тот момент Серик уже был осуждён за кражу чугунных батарей на три года ограничения свободы, работал автослесарем.

У сотрудников городского отдела пробации вопросов к подучётному не было - нарушений он не допускал, работал, всегда вежлив, своевременно приходил на отметку.

Однако спустя время сотрудники обратили внимание, что мужчина стал чем-то озабочен, пропускал работу или уходил раньше. Оказалось, что ему не с кем было оставить детей, с обязанностями и мамы, и папы он не справлялся. Лишь когда приехала бабушка, стало легче.

Выяснилось также, что Серик официально не был женат, поэтому в свидетельствах о рождении детей в графе "отец" стояли прочерки. А это значит, несмотря на то, что у мужчины было собственное жилье, хороший заработок, документов, подтверждающих его отцовство - нет. Дети должны были отправиться в детский дом.

"Не знал уже, что делать", - признался осуждённый.

Серик пришёл в отдел пробации с просьбой о помощи: "Мне не к кому больше обратиться, прошу вас, помогите..."

Сотрудники откликнулись на просьбу.

"Сотрудники отдела пробации Кокшетау поддержали осуждённого. Сделали всё возможное и невозможное тоже. Обивали пороги, просили со сроками, помогали со сбором документов. Честно говоря, мы все переживали и подключались к этой истории", - рассказал начальник отдела пробации ДУИС Азамат Идрисов.

Сегодня дети живут с отцом, счастливые и здоровые. Бабушка помогает, заботится о них. Серик отбыл наказание, но по-прежнему периодически звонит узнать, как дела, делится своими успехами, рассказывает о детях и благодарит людей в погонах.