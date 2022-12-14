Сотрудники ДЧС ВКО взорвали игрушку

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Сотрудники ДЧС ВКО провели новогодний эксперимент, передаёт BaigeNews.kz. Специалисты, используя бенгальские огни и петарды, показали, как опасно нарушать меры безопасности. Сначала проверили, как быстро может загореться ковёр. Искры от бенгальского огня, попав на изделие, моментально оплавили ковёр. Если вовремя этого не заметить, то казалось бы небольшой "огонёк" вполне может довести ситуацию до пожара. С линолеумом процесс загорания дольше, однако при длительном тлении пожар очевиден.

"Искры от бенгальских огней холодные, их температуру выдерживает даже рука. Но докрасна может разогреться сам стержень бенгальского огня. То есть на линолеум может упасть стержень не остывший, в этом случае он может прожечь линолеум и даже насквозь", — отметили специалисты ДЧС ВКО. "Искры бенгальских огней имеют маленькую зажигательную способность, но всё же нельзя сказать, что они вовсе не представляют опасности. Лучше не подносить эти огни к легковоспламеняющимся материалам — ёлке, вате, мишуре. А некачественные изделия могут даже стать причиной пожара. Бывает, например, что со стержня откалываются куски горящего шлака. Или температура горения выше предусмотренной ГОСТом и из-за этого сильно нагревается пруток. Если такой огонёк держит ребёнок, он может обжечься и бросить его на горючий ковёр", — рассказал начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Нуржан Амиржанов.

Серьёзным ожогом закончится попытка дотронуться до бенгальского огня, который только что сгорел.

С помощью детской игрушки, которую буквально разорвало на части от воздействия пиротехники, спасатели наглядно показали, как опасно не соблюдать инструкцию, применять несертифицированные фейерверки.

"Основу петард представляют взрывоопасные смеси горючих веществ и окислителей. Поэтому эта продукция требует особого внимания при обращении. Большинство пиротехнических изделий имеет длинный тонкий фитиль, который горит со скоростью 3-5 миллиметров в секунду. Радиус опасной зоны 60 метров, опасны и так называемые "бомбочки" и бенгальские огни, температура стержня достигает до двух тысяч градусов, особенно опасно, если попадают искры на ковер, это мы тоже наглядно показали в эксперименте", — прокомментировали специалисты ДЧС ВКО.

Важно также отметить, что поражающим фактором при пожаре является едкий дым, именно он приводит к несчастным случаям при пожаре.

Спасатели ДЧС ВКО в целях безопасности советуют при эксплуатации пиротехники соблюдать следующие правила:

- Изучать инструкцию.

- Ни в коем случае не продавать фейерверки детям.

- Правильно выбрать место для фейерверка. Это должна быть большая открытая площадка или поляна, свободная от деревьев. В радиусе 50 метров не должно быть сооружений, стоянок, зданий и других пожароопасных объектов.

- Лучше прислушаться к рекомендациям пожарных и отказаться от использования бенгальских огней в помещении. Бенгальские огни вместе с ракетами и петардами лучше всего закрепить в земле или в снегу и потом поджечь, любуясь зрелищем с безопасного расстояния. За детьми, добравшимися до бенгальских огней, взрослым лучше проследить. Иначе огонь может оказаться и на диване, и на мягкой игрушке, и на подушке — большой трагедии будет избежать непросто.

- Запрещено запускать фейерверк и при сильном ветре.

- Категорически запрещается бросать петарды в людей, животных, автомобили.

- Не сработавшие элементы и изделия залейте водой

Чтобы не допустить трагедий, специалисты ДЧС ВКО совместно с сотрудниками департамента полиции проводят профилактические рейды на рынках области. Нарушителей, реализующих пиротехнику без разрешительных документов, привлекают к административной ответственности согласно Кодекса РК "Об административных правонарушениях". При пожаре сообщить по номеру 101 или 112.