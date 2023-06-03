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ДЧС ВКО Сегодня, 05:17
87
Сегодня, 05:17
87
Фото: ДЧС ВКО

Сотрудники ДЧС ВКО пришли на помощь к щенку, вооружившись сосиской

Сотрудники Оперативно-Спасательного отряда ДЧС ВКО получили сигнал о том, что щенок упал в колодец по бульвару Гагарина в городе Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz.

Прибыв на место, специалисты экстренной службы сначала пытались прийти на помощь четвероногому, оставшемуся на глубине более 2-х метров с помощью петли для отлова животных. Но до животного было не дотянуться. Затем спасатели разобрали поверхность колодца и спустились в яму.

Благодаря упорству и своему профессионализму благополучно достали щенка на поверхность.

Кинолог ОСО ДЧС ВКО угостила четвероного за проявленное терпение сосиской, которую щенок то ли от испуга, то ли от голода быстро "слопал".

 
 
 
 
 
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Публикация от Shygys Qazaqstan oblysynyn TJD (@shygysqaz_tjd)

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Сегодня, 05:17
87
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