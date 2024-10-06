Сотрудники ДЧС спасли 16 человек при пожаре в Петропавловске
Сегодня, 01:43
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:43Сегодня, 01:43
121Фото: скриншот с видео МЧС РК
В квартире одного из многоквартирных домов по улице Партизанская в Петропавловске произошел пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"Силами ДЧС при помощи спасательных капюшонов по лестничному маршу спасено 16 человек из них 6 детей. Возгорание оперативно потушено", - сообщили в ДЧС.
Пострадавших нет.
Самое читаемое
- Массовая драка в Талгаре: видео задержания подозреваемых появилось в Сети
- Убили из-за банки пива - подробности о смерти подростка в драке рассказали родные
- Иностранца судят за убийство четырёх человек в ЗКО
- Расчленённое тело мужчины нашли в Алматы
- Сможет ли Бишимбаев выйти на свободу раньше срока - ответ Айжан Кульбаевой