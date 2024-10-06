Сотрудники ДЧС спасли 16 человек при пожаре в Петропавловске

В квартире одного из многоквартирных домов по улице Партизанская в Петропавловске произошел пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Силами ДЧС при помощи спасательных капюшонов по лестничному маршу спасено 16 человек из них 6 детей. Возгорание оперативно потушено", - сообщили в ДЧС.

Пострадавших нет.