  • 6 Октября, 02:39
  • BAIGENEWS

Сотрудники ДЧС спасли 16 человек при пожаре в Петропавловске

Сегодня, 01:43
АВТОР
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скриншот с видео МЧС РК Сегодня, 01:43
Сегодня, 01:43
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Фото: скриншот с видео МЧС РК

В квартире одного из многоквартирных домов по улице Партизанская в Петропавловске произошел пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Силами ДЧС при помощи спасательных капюшонов по лестничному маршу спасено 16 человек из них 6 детей. Возгорание оперативно потушено", - сообщили в ДЧС.

Пострадавших нет.

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