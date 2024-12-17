Сотрудники "АРЭК-Энергосбыт" едва не замёрзли на трассе в Акмолинской области
Их автобус сломался в пути.
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12 сотрудниц ТОО "АРЭК-Энергосбыт" застряли на трассе в Акмолинской области в сломавшемся автобусе. Им на помощь пришли полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Инцидент произошёл 17 декабря около 12:30 на дороге "Минское ХПП-Новый Колутон".
Экипаж патрульной полиции возвращался на свой маршрут после сопровождения детей. По пути инспекторы заметили автобус ПАЗ, стоящий на обочине. Остановились, чтобы узнать, нужна ли помощь.
Выяснилось, что у автобуса сломался двигатель, и пассажиры более часа находятся в холодном салоне.
Об инциденте правоохранители сообщили акиму ближайшего села для организации пункта обогрева. С помощью водителя попутной машины, полицейские зацепили автобус на трос и довезли до населённого пункта. Водитель и пассажиры были размещены в местной школе.
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