  • 17 Декабря, 20:38
  • BAIGENEWS

Сотрудники "АРЭК-Энергосбыт" едва не замёрзли на трассе в Акмолинской области

Их автобус сломался в пути.

Сегодня, 18:56
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 18:56
Сегодня, 18:56
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Фото: polisia.kz

12 сотрудниц ТОО "АРЭК-Энергосбыт" застряли на трассе в Акмолинской области в сломавшемся автобусе. Им на помощь пришли полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл 17 декабря около 12:30 на дороге "Минское ХПП-Новый Колутон".

Экипаж патрульной полиции возвращался на свой маршрут после сопровождения детей. По пути инспекторы заметили автобус ПАЗ, стоящий на обочине. Остановились, чтобы узнать, нужна ли помощь.

Выяснилось, что у автобуса сломался двигатель, и пассажиры более часа находятся в холодном салоне.

Об инциденте правоохранители сообщили акиму ближайшего села для организации пункта обогрева. С помощью водителя попутной машины, полицейские зацепили автобус на трос и довезли до населённого пункта. Водитель и пассажиры были размещены в местной школе. 

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