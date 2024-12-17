12 сотрудниц ТОО "АРЭК-Энергосбыт" застряли на трассе в Акмолинской области в сломавшемся автобусе. Им на помощь пришли полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл 17 декабря около 12:30 на дороге "Минское ХПП-Новый Колутон".

Экипаж патрульной полиции возвращался на свой маршрут после сопровождения детей. По пути инспекторы заметили автобус ПАЗ, стоящий на обочине. Остановились, чтобы узнать, нужна ли помощь.

Выяснилось, что у автобуса сломался двигатель, и пассажиры более часа находятся в холодном салоне.

Об инциденте правоохранители сообщили акиму ближайшего села для организации пункта обогрева. С помощью водителя попутной машины, полицейские зацепили автобус на трос и довезли до населённого пункта. Водитель и пассажиры были размещены в местной школе.