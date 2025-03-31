Заместитель акима Тайыншинского района Северо-Казахстанской области и руководитель отдела ЖКХ за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по текущему ремонту дорог получили от местного предпринимателя взятку в размере 10 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz.

При наличии неопровержимых доказательств трое привлекаемых лиц свою вину отрицали, в содеянном не раскаялись.

Тем не менее, государственное обвинение бесспорно доказало факт получения и дачи взятки.

Петропавловский городской суд, согласившись с позицией прокуратуры, осудил всех к реальному лишению свободы от 3 лет 6 месяцев до 7 лет 6 месяцев, им пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Отбывать наказание осужденные будут в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

14 февраля 2025 года приговор суда вступил в законную силу.