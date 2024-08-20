Два года не перечисляли пенсионные работникам "Зеленстрой Семей"

Сотрудникам ТОО "Зеленстрой Семей" на протяжении двух лет не производили пенсионные и социальные отчисления. Задолженность по ним составляет 69 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Абайской области.

"Несмотря на то, что предприятие является финансово устойчивым, работодатель меры по добровольному погашению образовавшейся задолженности не принимал. В этом же предприятии выявлено наличие задолженности по налогам на сумму 319 млн тенге, начиная с 2022 года", – сообщается в пресс-релизе.

По акту прокурорского надзора защищены права свыше 200 работников, в бюджет взыскано 300 млн тенге налоговой задолженности.