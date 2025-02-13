Из-за налоговой задолженности лесной резерват "Семей орманы" не мог начислить оклады своим работникам, передаёт BaigeNews.kz.

В дело вмешалось Министерство экологии и природных ресурсов.

"В рамках разработки в резервате за 3 квартал 2024 года образовалась задолженность по плате за лесные пользования. В этой связи налоговым комитетом счета резервата были заблокированы. В результате 508 сотрудникам не представилось возможным начислить заработную плату за январь 2025 года в сумме 91 608 392,03 тенге", - говорится в сообщении.

В Минэкологии заверили, что в настоящее время данный вопрос решен.

"13 февраля 2025 года задолженность по заработной плате полностью погашена. Резерват начал осуществлять выплату за февраль текущего года.", - отметили в ведомстве.

Напомним, накануне свыше 500 сотрудников "Семей орманы" требовали погасить долги по зарплате. Они жаловались, что с прошлого года некоторым работникам не выдают обещанную после крупного пожара надбавку.