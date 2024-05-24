Сотрудникам методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов повысят зарплаты

В МСХ подготовили постановление правительства, которым вносятся дополнения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, передаёт BaigeNews.

Работникам организации, выполняющим управленческие функции, а также осуществляющим фитосанитарный мониторинг за развитием и распространением вредных, особо опасных вредных организмов и карантинных объектов будет установлена доплата за условия труда в размере 100% ДО.



Как поясняют разработчики, фитосанитарные мониторинговые обследования проводятся по 50 видам многоядных вредителей, 100 видам специализированных вредителей, 70 видам болезней, 120 видам сорной растительности с/х культур и по 21 видам карантинных объектов.



В период обследований специалисты Методического центра проезжают на автотранспорте в среднем 200-250 км, максимально – до 350-400 км, с нормой обследования на 1 человека 900 га в день. При этом сейчас их зарплата составляет 80-130 тыс тенге, что вызывает текучесть кадров.



Повышение должностного оклада будет способствовать снижению оттока кадров, увеличению престижа профессии и росту профессионализма сотрудников.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 мая.