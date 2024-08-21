Сотрудника спецЦОНа осудили в Семее за ввод в систему ложных данных об авто

В суде №2 Семея рассмотрели уголовное дело в отношении Т., обвиняемого в причинении имущественного ущерба на 16 миллионов тенге путём обмана и неправомерной модификации информации, передаёт BaigeNews.kz.

Дело поступило в суд с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины.

"Установлено, что Т., являясь специалистом спецЦОНа, занимался вводом в информационную систему заведомо ложной информации о категории и годе выпуска регистрируемых транспортных средств. Выявлено два факта преступных действий. Так, при наличии акта осмотра, сертификата о внесении утилизационного платежа и других документов, подтверждающих 2017 год выпуска транспортного средства Ford F150, Т. умышленно в реквизитах заполнил "2019 год". Также ввел в информационную систему заведомо ложную информацию о категории RENAULT MAGNUM, 2007 года выпуска. Им выбрана категория "до 2-х лет" несмотря на то, что машина относится к категории "от 5 лет и выше", - сообщили в суде.

С учетом ввода ложной информации о категории ТС, автоматически установлена сумма оплаты регистрационных сборов в размерах 350 МРП (1 207 500 тенге) и 0,25 МРП (862,5 тенге) соответственно. Тогда как вышеуказанные транспортные средства относятся к категории, за которую сумма регистрационного сбора составляет по 2 500 МРП (8 625 000 тенге).

Ущерб государству по двум транспортным средствам составил более 16 миллионов тенге.

"Т. осуждён к трём годам лишения свободы с лишением права занимать должности в некоммерческих акционерных обществах сроком на три года. С применением статьи 63 УК наказание назначено условно с установлением пробационного контроля. Гражданский иск по делу не заявлен, поскольку ущерб возмещён в полном объёме владельцами автомобилей", - уточнили в суде.

Приговор вступил в законную силу.