В суде №2 Атырау рассмотрели уголовное дело в отношении обвиняемого в мошенничестве с использованием служебного положения, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что подсудимый, являясь должностным лицом отдела полиции Атырау, получил от брата подозреваемого 300 тысяч тенге за прекращение уголовного дела, находящегося в производстве другого должностного лица.

Вина подсудимого доказана записями разговоров, показаниями потерпевшего и свидетелей, результатами негласных следственных действий, заключениями судебно-фонографической и психолого-филологической экспертиз.

Подсудимый и его адвокаты, не согласившись с обвинением, просили оправдать.

Смягчающим обстоятельством признано наличие несовершеннолетних детей, отягчающим – нарушение присяги.

Подсудимый приговорён к штрафу в размере двадцатикратного размера похищенного имущества на сумму шесть миллионов тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, в госорганизациях и квазигоссекторе. Он лишён звания "лейтенант полиции".

Гражданский иск потерпевшего о взыскании стоимости похищенного имущества удовлетворен полностью.

Приговор суда не вступил в законную силу.