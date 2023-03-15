Сотрудника мечети ранили ножом в Астане

Вооружённое нападение произошло в одной из мечетей Астаны. По информации пресс-секретаря Духовного управления мусульман Казахстана Агабека Конарбайулы, сотрудника храма ранили ножом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

По факту отделом полиции Сарыаркинского района начато досудебное расследование.

"Назначены все необходимые экспертизы. Подозреваемого задержали на месте преступления. Он водворен в изолятор временного содержания. Иные данные досудебного расследования в интересах следствия на основании статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежат", - сообщили в полиции.

В Управлении общественного здравоохранения Астаны проинформировали, что 14 марта пострадавший бригадой скорой помощи доставлен в многопрофильную городскую больницу №3 с множеством ножевых ранений в крайне тяжёлом состоянии.