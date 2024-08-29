Сотрудника колонии осудили за доставку марихуаны осужденным

Прокуратурой Западно-Казахстанской области во исполнение поручения Генеральной прокуратуры в рамках реализации Дорожной карты оздоровления обстановки в учреждениях пенитенциарной системы на 2023-2025 годы на постоянной основе проводятся целенаправленные мероприятия по наведению порядка в уголовно-исполнительной системе области, передаёт BaigeNews.



По материалам специальных мероприятий антикоррупционной службой зарегистрировано досудебное расследование по ст.366 ч.2 УК(Получение взятки).

"В ходе проведенных мероприятий при получении очередной взятки через посредника в сумме 15 тыс тенге и за пронос 3 мобильных телефонов с поличным задержан и.о. начальника режимного отдела одного из учреждений. Кроме того, установлены и зафиксированы факты проноса сотрудником учреждения запрещенных предметов марихуаны. Допрошенный по делу подозреваемый сотрудник учреждения дал признательные показания.



Приговором Уральского городского суда от 16.07.2024г. сотрудник учреждения осужден по ст.366 ч.2 УК с назначением наказания в видештрафа в тридцатикратном размере суммы взятки - 450 тысяч тенге", - говорится в сообщении.

Этим же приговором были осуждены еще 2 лица к различным срокам лишения свободы.



Приговор вступил в законную силу.