  • 12 Ноября, 22:49
  • BAIGENEWS

Сотрудника киноцентра осудили в Костанае

Сегодня, 21:47
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pxhere.com Сегодня, 21:47
Сегодня, 21:47
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Фото: pxhere.com

В специализированном суде по административным правонарушениям Костаная рассмотрели дело в отношении гражданина И., обвиняемого в мелком хулиганстве, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно протоколу об административном правонарушении, 10 ноября И. в помещении торгово-развлекательного центра "Март" в ходе ссоры с несовершеннолетним Т. устроил драку и выражался нецензурной бранью, чем нарушил общественный порядок и спокойствие физических лиц, выразил неуважение к окружающим.  

Постановлением суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут штрафу в размере 73 840 тенге.  

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