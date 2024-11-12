Сотрудника киноцентра осудили в Костанае

В специализированном суде по административным правонарушениям Костаная рассмотрели дело в отношении гражданина И., обвиняемого в мелком хулиганстве, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно протоколу об административном правонарушении, 10 ноября И. в помещении торгово-развлекательного центра "Март" в ходе ссоры с несовершеннолетним Т. устроил драку и выражался нецензурной бранью, чем нарушил общественный порядок и спокойствие физических лиц, выразил неуважение к окружающим.

Постановлением суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут штрафу в размере 73 840 тенге.