Сотрудника Google нашли мёртвым под окнами офиса компании

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Старший инженер по программному обеспечению Google найден мёртвым под окнами штаб-квартиры компании в Нью-Йорке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Business Insider.

Сообщается, что он упал с 14-го этажа. Имя погибшего 31-летнего сотрудника Google пока не разглашается.

В феврале СМИ сообщали о смерти ещё одного сотрудника Google. По данным полиции, он совершил самоубийство в квартире, расположенной недалеко от офиса Google.

Отмечается, что сотрудников Google, как и работников других технологических компаний США, затронули увольнения. Генеральный директор Alphabet (материнская компания Google) Сундар Пичаи несколько месяцев назад объявил о сокращении 12 000 человек и 6% работников Google.