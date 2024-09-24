Сотрудника ДГД в Астане осудили на получение крупной взятки

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны рассмотрел дело в отношении госслужащего, получившего взятку в 3,6 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz.

"Т., занимая должность руководителя отдела Управления по администрированию косвенных налогов департамента госдоходов по г. Астана, через своего подчинённого получил взятку от директора ТОО "С" в размере 3 600 000 тенге за возврат излишне уплаченного налога на добавленную стоимость", - сообщили подробности в суде.

Подсудимый полностью признал свою вину и просил назначить наказание в виде штрафа.

"С учётом тяжести совершённого подсудимым коррупционного преступления, дискредитировавшего и подорвавшего доверие к государственным служащим, а также наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств, суд назначил подсудимому наказание в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора", - заявили в суде.

Также в адрес руководителя ДГД по Астане вынесено частное постановление, которым обращено внимание на установленные по делу причины и условия, способствовавшие совершению тяжкого коррупционного уголовного правонарушения для принятия соответствующих мер.

Приговор не вступил в законную силу.