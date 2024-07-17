Сотрудника больницы подозревают в изнасиловании 50-летней казахстанки в Индии
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25-летнего медбрата арестовали в Индии по подозрению в изнасиловании пациентки из Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает издание Times of India, женщина прилетела в страну на операцию по артроскопии коленного сустава. После процедуры её перевели в палату для восстановления. Медбрат якобы неподобающим образом прикоснулся к женщине, когда менял ей подгузник. Сначала она подумала, что это случайность. Но после обвиняемый якобы несколько раз изнасиловал её в тот же день. Это побудило женщину рассказать о случившемся своей дочери, которая пожаловалась руководству больницы и вызвала полицию.
Обвиняемый - Тхакур Сингх родом из Раджастана работал в больнице в качестве сиделки. Парня арестовали.
В больнице заявили, что уделяют первостепенное внимание безопасности пациентов.
"В свете обвинений мы не оставим камня на камне, чтобы обеспечить справедливое отношение ко всем вовлечённым сторонам и провести тщательное и беспристрастное расследование", - сказано в заявлении клиники.