Сотрудник службы отлова избил собаку железным прутом в Шымкенте

В Шымкенте к уголовной ответственности привлекли мужчину за жестокое обращение с животным, передаёт BaigeNews.kz.

Гражданина З. обвиняли по части 1 статьи 316 УК РК - "Жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье".

Индидент сняли на видео.

"Установлено, что З., находясь в центре временного содержания животных в Шымкенте, нанёс собаке несколько ударов железным прутом. Подсудимый и его защитник вину признали частично и просили назначить наказание в виде привлечения к общественным работам на 30 часов", - сообщили в суде.

В итоге З. признали виновным и привлекли к общественным работам на 60 часов.

Приговор пока не вступил в законную силу.