Сотрудник службы отлова избил собаку железным прутом в Шымкенте
Сегодня, 20:50
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Сегодня, 20:50Сегодня, 20:50
114Фото: pxhere.com
В Шымкенте к уголовной ответственности привлекли мужчину за жестокое обращение с животным, передаёт BaigeNews.kz.
Гражданина З. обвиняли по части 1 статьи 316 УК РК - "Жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье".
Индидент сняли на видео.
"Установлено, что З., находясь в центре временного содержания животных в Шымкенте, нанёс собаке несколько ударов железным прутом. Подсудимый и его защитник вину признали частично и просили назначить наказание в виде привлечения к общественным работам на 30 часов", - сообщили в суде.
В итоге З. признали виновным и привлекли к общественным работам на 60 часов.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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