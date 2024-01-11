Сотрудник скорой помощи погиб в ДТП в Атырау

В аварии с участием четырёх автомобилей на трассе в Атырауской области погиб сотрудник скорой помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

9 января около 18:30 на 74-м километре трассы Доссор-Бейнеу произошло крупное дорожно-транспортное происшествие.

Автомобиль ГАЗель, за рулём которого был водитель 1995 года рождения, столкнулся с автомобилем скорой помощи, а автомобиль IVECO под управлением гражданина 1993 года рождения — с автомобилем Rolfo Sirio. В результате ДТП на месте происшествия погиб медицинский работник автомобиля скорой медицинской помощи 1964 года рождения.

В полиции отметили, что двух водителей машин, ставших участниками аварии, ранее привлекали к административной ответственности за нарушение правил эксплуатации транспортных средств.

"Атырауские полицейские предупреждают участников дорожного движения о строгом соблюдении правил дорожного движения в связи с экстремальными погодными условиями", — добавили в ДП.

Ранее в ДТП на трассе Уральск-Атырау три человека погибли и восемь пострадали.

В разных регионах Казахстана бушует непогода. Ограничение движения транспорта введено на 31 участке дорог республиканского значения в 10 областях страны.