Сотрудник прокуратуры задержан в Жамбылской области
Его подозревают в мошенничестве.
Сегодня, 18:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:05Сегодня, 18:05
103Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz
В Жамбылской области по подозрению в мошенничестве задержали сотрудника прокуратуры, передаёт BaigeNews.kz.
"23 ноября департаментом собственной безопасности Генеральной прокуратуры и прокуратуры Жамбылской области в ходе оперативной разработки, с привлечением ДКНБ по Жамбылской области задержан сотрудник прокуратуры по подозрению в мошенничестве. Досудебное расследование проводится спец прокурором Генеральной прокуратуры", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РК.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Самое читаемое
- Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
- Пациент в машине "скорой" зарезал фельдшера по дороге в больницу
- Глава КНДР предрёк начало самой разрушительной термоядерной войны
- В КТЖ объявили о снижении цен на железнодорожные билеты
- Дело об изнасиловании девочки: в Павлодарской области покончил с собой подозреваемый