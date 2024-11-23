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Сотрудник прокуратуры задержан в Жамбылской области

Его подозревают в мошенничестве.

Сегодня, 18:05
АВТОР
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Арман Мухатов/BaigeNews.kz Сегодня, 18:05
Сегодня, 18:05
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Фото: Арман Мухатов/BaigeNews.kz

В Жамбылской области по подозрению в мошенничестве задержали сотрудника прокуратуры, передаёт BaigeNews.kz.

"23 ноября департаментом собственной безопасности Генеральной прокуратуры и прокуратуры Жамбылской области в ходе оперативной разработки, с привлечением ДКНБ по Жамбылской области задержан сотрудник прокуратуры по подозрению в мошенничестве.  Досудебное расследование проводится спец прокурором Генеральной прокуратуры", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РК.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

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