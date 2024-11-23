Сотрудник прокуратуры задержан в Жамбылской области

В Жамбылской области по подозрению в мошенничестве задержали сотрудника прокуратуры, передаёт BaigeNews.kz.

"23 ноября департаментом собственной безопасности Генеральной прокуратуры и прокуратуры Жамбылской области в ходе оперативной разработки, с привлечением ДКНБ по Жамбылской области задержан сотрудник прокуратуры по подозрению в мошенничестве. Досудебное расследование проводится спец прокурором Генеральной прокуратуры", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РК.