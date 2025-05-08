Сотрудник прокуратуры совершил суицид во дворе дома в ЗКО
Прокуратура ЗКО подтвердила факт суицида своего сотрудника.
Сегодня, 15:24
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Сегодня, 15:24Сегодня, 15:24
175Фото: Генпрокуратура РК
8 мая 2025 года в Западно-Казахстанской области во дворе жилого дома был обнаружен мёртвым сотрудник районной прокуратуры. По предварительной информации, он совершил самоубийство, передаёт BaigeNews.kz.
Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. Расследование проводит департамент полиции ЗКО с целью установления всех обстоятельств произошедшего.
В областной прокуратуре подтвердили факт трагедии и выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, иные подробности инцидента не подлежат разглашению в интересах следствия.
В феврале полицейский покончил с собой на посту в Жамбылской области.
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