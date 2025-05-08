8 мая 2025 года в Западно-Казахстанской области во дворе жилого дома был обнаружен мёртвым сотрудник районной прокуратуры. По предварительной информации, он совершил самоубийство, передаёт BaigeNews.kz.

Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. Расследование проводит департамент полиции ЗКО с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

В областной прокуратуре подтвердили факт трагедии и выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, иные подробности инцидента не подлежат разглашению в интересах следствия.

В феврале полицейский покончил с собой на посту в Жамбылской области.