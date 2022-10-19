Сотрудник правоохранительных органов подпадает под амнистию для участников январских событий

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Среди тех, кто подпадает под амнистию для участиков январских событий, есть один сотрудник правоохранительных органов, передаёт BaigeNews.kz.

"Он ещё не осужден. Это дело расследуется. Это дело по укрывательству преступления. Он, видя что какое-то преступление совершено, его не зарегистрировал и не сообщил", - проинформировал замгенпрокурора Асет Чиндалиев в кулуарах мажилиса.

Он подчеркнул, что в списках на амнистию участникам январских событий нет сотрудников правоохранительных органах, которые замешаны в пытках или причинении телесных повреждений.

"Ни один из них под амнистию не подпадает", - добавил он.

По факту применения пыток задержаны сейчас 29 человек, из них 17 - представители полиции, 12 представители органов нацбезопасности.

"Хочу ещё сказать, что одно дело уже направлено в суд по факту пыток в отношении пяти человек. Находится на рассмотрении в суде", - отметил Асет Чиндалиев.

Он добавил, что амнистия - это оправдание, и не говорит о том, что человек невиновен.

"Амнистия, наоборот, говорит о том, что человек виновен. Он совершил это преступление. Не все будут освобождаться от ответственности. Некоторым будет назначаться наказание (если преступление тяжкое, особо тяжкое), да, но чуть меньше будет наказание. Амнистия не значит, что полностью человека освободили. Есть правовые последствия, эти люди не смогут поступить на госслужбу, в правоохранительные органы. Это просто акт гуманизма со стороны государства. Чтобы людей, которые участвовали в массовых беспорядках этих трагических событий, простить и выпустить раньше времени из тюрьмы. Они поддались на провокации", - сказал Асет Чиндалиев.

Государство уже идёт на гуманизацию, отметил он. Из 1072 осужденных лиц только 122 человека получили наказание в виде лишения свободы.

"Более 900 человек получили наказание, не связанное с лишением свободы. Но в любом случае амнистия на них тоже будет распространяться.

Есть такое наказание как ограничение свободы. Этот человек каждый месяц должен отмечаться в службе пробации, не должен покидать место жительства после 22.00 (в случае амнистии - авт.) Ему будет сокращаться срок наказания, он сможет передвигаться по стране, выехать за границу без разрешения", - отметил замгенпрокурора.

1 сентября Касым-Жомарт Токаев анонсировал проведение амнистии для участников январских событий. Он отметил, что сегодня как никогда Казахстану нужно единство. Участники протестов и сотрудники силовых органов — "наши сограждане, которые надеются не только на объективное правосудие, но и на милосердие общества".