Сотрудник полиции осужден за мошенничество в Костанайской области

В деле четверо потерпевших, с которых он в общей сложности взял 441 000 тенге за оказание содействия в сдаче практического и теоретического экзаменов для получения водительского удостоверения, передаёт BaigeNews.kz.

По материалам дела, полицейский неоднократно нарушил закон в период с октября 2021 года по 31 мая 2022 года.

В ходе судебного разбирательства подсудимый М. заключил с прокурором процессуальное соглашение о признании вины. Гособвинитель просил назначить наказание в виде штрафа в размере 4 410 000 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Подсудимый вину признал и поддержал соглашение в полном объеме.

"В соответствии с условиями процессуального соглашения, а также с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления судом мужчина признан виновным по статье 190 части 3 пунктов 2,4 УК. Назначено наказание в виде штрафа в размере 4 410 000 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - сообщили в Костанайском районном суде.

Приговор не вступил в законную силу