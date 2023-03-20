Сотрудник МВД установил рекорд по буксировке боевого вертолета

Фото: polisia.kz

В преддверии национального праздника Наурыз мейрамы на базе столичной авиабазы сотрудник военно-следственного департамента МВД Бауыржан Камалиев установил рекорд, протащив боевой вертолет МИ-17 на 15 метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Это четвертый по счету официальный рекорд полицейского. Ранее он вытянул на 10 метров по рельсам два железнодорожных локомотива, сдвинул с места 42-тонный самолет Airbus и 10 внедорожников. Силач волновался, но вертолет все же поддался ему и сдвинулся с места. Страж порядка признался, что накануне своего нового рекорда тренировался три месяца, и на тренировках вертолет не всегда ему покорялся.

"До последнего момента я не знал: потяну, не потяну. Стопроцентной уверенности не было. Особого секрета у меня нет. Только благодаря Всевышнему и тренировкам достигаю таких успехов", – отметил Бауыржан Камалиев.

Спортсмена в области силового экстрима поздравили министр внутренних дел Марат Ахметжанов и министр обороны Руслан Жаксылыков. Также ему вручили специальный сертификат от имени Казахстанской книги рекордов.

"Сегодня мы официально стали свидетелями регистрации рекорда Казахстана. Спортсмены нашей страны показывают уникальные рекорды, а Казахстанская книга рекордов – единственный орган, который регистрирует любого вида рекорды, достижения человеческих возможностей", – сказал официальный представитель Казахстанской книги рекордов Куандык Кудайбергенов.

Между тем, мастер спорта РК по пауэрлифтингу Бауыржан Камалиев в органах внутренних дел работает уже 15 лет.