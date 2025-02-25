По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, произошло столкновение двух легковых во время обгона большегруза, передаёт BaigeNews.kz.

Трагический инцидент произошел утром 24 февраля на 111 километре автодороги Казталовка-Онеге-Жанибек.

"Водитель Ford Focus, при совершении обгона большегрузной фуры, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение со встречно ехавшей автомашиной Chevrolet Cobalt ", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель Ford Focus, водитель и пассажир Chevrolet Cobalt скончались на месте ДТП еще четверо пассажиров автомашины Ford Focus были госпитализированы в больницу.

По факту ДТП проводится начато досудебное расследование.

По данным портала Мой ГОРОД, одним из погибших был сотрудник пограничной службы области.