  • 25 Февраля, 18:50
  • BAIGENEWS

Сотрудник КНБ погиб в аварии на западе Казахстана

Он не единственная жертва.

Сегодня, 17:53
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 17:53
Сегодня, 17:53
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Фото: Unsplash

По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, произошло столкновение двух легковых во время обгона большегруза, передаёт BaigeNews.kz

Трагический инцидент произошел утром 24 февраля на 111 километре автодороги Казталовка-Онеге-Жанибек.

"Водитель Ford Focus, при совершении обгона большегрузной фуры, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение со встречно ехавшей автомашиной Chevrolet Cobalt ", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель Ford Focus, водитель и пассажир Chevrolet Cobalt скончались на месте ДТП еще четверо пассажиров автомашины Ford Focus были госпитализированы в больницу.

По факту ДТП проводится начато досудебное расследование.

По данным портала Мой ГОРОД, одним из погибших был сотрудник пограничной службы области.

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