Сотрудник ДУИС получил тюремный срок за пытки в Караганде

В Караганде осудили полицейского. Дело сотрудника режимного отдела учреждения Департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области и области Ұлытау рассмотрели в Cпециализированном межрайонном суде по уголовным делам. На скамье подсудимых он оказался за пытки в отношении осуждённого, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.

Досудебное расследование проводило Управление досудебного расследования прокуратуры региона.

"Сотрудник признан виновным по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса и приговорён к двум годам лишения свободы. Ему также запрещено занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах в течение трёх лет", - говорится в сообщении прокуроров.

Кроме того, осуждённый лишён специального звания "майор юстиции", а также ему назначены взыскания в фонд компенсации потерпевшим.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее полицейского осудили за пытки человека в Алматы.