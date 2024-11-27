Сотрудник ДУИС получил тюремный срок за пытки в Караганде
Это дело расследовали прокуроры.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Караганде осудили полицейского. Дело сотрудника режимного отдела учреждения Департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области и области Ұлытау рассмотрели в Cпециализированном межрайонном суде по уголовным делам. На скамье подсудимых он оказался за пытки в отношении осуждённого, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Карагандинской области.
Досудебное расследование проводило Управление досудебного расследования прокуратуры региона.
"Сотрудник признан виновным по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса и приговорён к двум годам лишения свободы. Ему также запрещено занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах в течение трёх лет", - говорится в сообщении прокуроров.
Кроме того, осуждённый лишён специального звания "майор юстиции", а также ему назначены взыскания в фонд компенсации потерпевшим.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, ранее полицейского осудили за пытки человека в Алматы.
Самое читаемое
- Десятки незаконно построенных зданий хотят снести в Алматинской области
- Более тысячи пассажирских вагонов планирует закупить Минтранспорта Казахстана
- Бизнес по-казахски или борьба с пробками: кому выгодны платные парковки в Астане
- Полиция арестовала предполагаемых убийц раввина в ОАЭ
- Саммит ОДКБ: Движение ограничат на нескольких улицах в Астане